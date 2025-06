Sinner e i rimpianti | Roland Garros straordinario finale persa così fa male

L’emozione di una finale combattuta, tra sogni di gloria e rimpianti amari. Jannik Sinner, il talento italiano, ha vissuto un Roland Garros straordinario che si è concluso con una sconfitta dolorosa al quinto set, dopo aver sprecato tre match point. Un risultato che lascia un retrogusto di amarezza ma anche di speranza, perché ogni delusione è un passo verso la grandezza futura. E ora, il capitolo per il 2026 è già aperto.

(Adnkronos) – "Non dormirò molto bene stanotte, ma va bene così. Ci vediamo nel 2026". Jannik Sinner deve metabolizzare la delusione per la sconfitta nella finale del Roland Garros 2025. L'azzurro, numero 1 del mondo, perde contro lo spagnolo Carlos Alcaraz al quinto set dopo aver sprecato 3 match point nella quarta partita. I rimpianti . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Sinner e i rimpianti: “Roland Garros straordinario, finale persa così fa male”

