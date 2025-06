Sinner e Alcaraz a confronto | come arrivano alla finale del Roland Garros

Se la rivalità tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz ha già scritto pagine emozionanti nel mondo del tennis, il loro confronto in finale a Roland Garros promette di essere un capitolo ancora più indimenticabile. Due talenti straordinari, con un percorso ricco di successi e sfide combattute, si affrontano ora per coronare il sogno sul palcoscenico più prestigioso del Grande Slam. Chi solleverà il trofeo del 2025? La risposta si dà solo sul campo.

Ancora una volta Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz: sarà la 12esima sfida tra i due giocatori più forti al mondo a decidere chi vincerà il Roland Garros 2025. La primissima volta in una finale Slam, dopo essersi già contesi l’Atp 250 di Umago, vinto dall’altoatesino, il 500 di Pechino e il Master 1000 di Roma tre settimane fa, conquistati invece dallo spagnolo. La partita è quindi il più importante appuntamento di una rivalità – chiamata dai fan “ Sincaraz ” dall’unione dei due cognomi – destinata a segnare questa generazione del tennis mondiale. Nessuno dei due, inoltre, ha mai perso una finale Slam: un dato che sarà inevitabilmente aggiornato dopo l’ultimo atto del Roland Garros – in programma domenica 8 giugno dalle 15 – quando uno tra Sinner e Alcaraz alzerà al cielo Coppa dei Moschettieri. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sinner e Alcaraz a confronto: come arrivano alla finale del Roland Garros

