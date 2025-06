Sinner delusione enorme al Roland Garros | trionfa Alcaraz

Sinner deluso al Roland Garros, mentre Alcaraz trionfa. Nonostante le sfide fisiche e il recupero lampo, Jannik aveva raggiunto un’altra finale, dimostrando determinazione e talento. Tuttavia, l’azzurro si è dovuto arrendere a un avversario straordinario, che ha saputo rimontare e affermarsi nel cuore di Parigi. In questo Roland Garros, Sinner è stato protagonista di una corsa emozionante, lasciando comunque il segno in un torneo ricco di sorprese e crescita.

Niente da fare per il numero al mondo, Alcaraz riesce ad avere la meglio dopo una straordinaria rimonta sull'azzurro. Sinner ha raggiunto un'altra finale dopo quella degli Internazionali d'Italia, la seconda consecutiva dopo i tre mesi di stop. Due risultati tutt'altro che scontati, anche per il migliore al mondo. C'era una condizione fisica da recuperare e l'atleta azzurro l'ha fatto in un men che non si dica. In questo Roland Garros è stato praticamente perfetto, almeno fino alla finale. Sei gare vinte tra qualificazioni e semifinali, tutte in tre set, senza mai perderne uno. La finale contro Carlos Alcaraz, tuttavia, è stata una vera e propria epopea.