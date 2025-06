Sinner contro Alcaraz al Roland Garros | da Dustin Hoffman a Natalie Portman le star di Hollywood in tribuna

Mentre il Roland Garros si infiamma con la sfida epica tra Sinner e Alcaraz, le star di Hollywood e dello sport si contendono i posti in tribuna, regalando un vero spettacolo anche fuori dal campo. Da Dustin Hoffman a Natalie Portman, passando per leggende come Andre Agassi e Tony Parker, l’attenzione è tutta per questa finale che promette emozioni indimenticabili. La scena è pronta: la grande attesa continua…

Mentre si gioca la finale del Roland Garros con Sinner e Alcaraz in campo, in tribuna ci sono star di Hollywood e dello sport a fare il tifo. Da Dustin Hoffman a Natalie Portman passando per Spike Lee fino ad Andre Agassi, Tony Parker, Antoine Dupont e George Russel. Siede in prima fila, accanto ad Hoffman, anche David Zaslav, Presidente di Warner Bros Discovery. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: Hoffman Sinner Alcaraz Roland

#rassegnastampa un po' così. #RiccardoCrivelli (#inviato a #Parigi) #GianniValenti @paolobertolucci #MassimoBrizzi @Gazzetta_it 7/06/2025 #Jannik #Sinner @janniksin #Djokovic #Alcaraz #Musetti #RolandGarros @rolandgarros Partecipa alla discussione

LA FINALE DEGLI IMBATTIBILI Jannik Sinner ha vinto 3 finali Slam su 3. Carlos Alcaraz ne ha vinte 4 su 4. Per la prima volta, a Parigi, si affronteranno nell'ultimo atto di un Major e per la prima volta uno dei due dovrà dire addio alla sua imbattibilità . La Partecipa alla discussione

Sinner contro Alcaraz al Roland Garros: da Dustin Hoffman a Natalie Portman, le star di Hollywood in tribuna - Mentre si gioca la finale del Roland Garros con Sinner e Alcaraz in campo, in tribuna ci sono star di Hollywood e dello sport a fare il tifo ... Si legge su fanpage.it

Sinner gli passa davanti, lo sguardo estasiato di Dustin Hoffman diventa virale. E la mamma di Jannik in tribuna... - Durante la finale del Roland Garros non è passata inosservata la reazione dell'attore americano, seduto nelle prime file, alla vista del numero uno al mondo ... Lo riporta corrieredellosport.it

Roland Garros o Hollywood? Parata di star in tribuna per la finale tra Sinner e Alcaraz: da Dustin Hoffman a Natalie Portman - Da Dustin Hoffman, che non se ne perde più una dopo il match tra Musetti e Alcaraz, all'attrice Natalie Portman e il regista Spike Lee. Siamo nelle tribune del centrale intitolato a Philippe Chatrier, ... Come scrive corrieredellumbria.it