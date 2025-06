Sinner chi di tre match-point ferisce… Non è una sconfitta spartiacque però Jannik Alcaraz lo soffre

Jannik Sinner, con la determinazione di chi ha già dimostrato di saper lottare, si è trovato a un passo dalla vittoria, ma una serie di eventi sfortunati gli hanno voltato le spalle. La partita contro Alcaraz, che sembrava ormai in tasca, si è trasformata in un dramma sportivo, lasciando aperto il dibattito sulla sua capacità di gestire la pressione nei momenti cruciali. La domanda ora è: come saprà reagire a questa battuta d’arresto?

Sinner, chi di tre match-point ferisce. Non è una sconfitta spartiacque, però Jannik Alcaraz lo soffre La mazzata alla fine c’è stata. Perché Jannik Sinner ha perduto una partita che aveva in pugno. Prima, due set a zero. Poi, tre match-point nel quarto set. Tre match-point sul servizio di Alcaraz, che hanno ricordato moltissimo quelli che Jannik annullò a Djokovic in Coppa Davis. Quelli rappresentarono l’uccisione del re, il cambio della guardia avvenuto sul campo. Nello sport le detronizzazioni avvengono con spargimento di sangue. E così fu. Quel giorno segnò la nascita del nuovo Sinner. Molto più sicuro di sé. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Sinner, chi di tre match-point ferisce… Non è una sconfitta spartiacque però Jannik, Alcaraz, lo soffre

