Sinner battuto in finale infinita al Roland Garros Alcaraz trionfa al quinto set

Una finale epica, un duello di nervi tra due titani del tennis mondiale. Jannik Sinner, il numero 1 del mondo, sfida al Carletto Alcaraz in una battaglia infinita a Roland Garros 2025, dove la vittoria si decide al quinto set in un crescendo di emozioni e tensione. La partita rimarrà impressa come uno dei momenti più intensi del tennis recente, dimostrando quanto il sogno di gloria possa essere appeso a un filo.

(Adnkronos) – Jannik Sinner sconfitto da Carlos Alcaraz in finale al Roland Garros 2025. L'azzurro, numero 1 del mondo, spreca 3 match match e cede allo spagnolo, numero 2 del mondo, che rimonta e vince al quinto set con il punteggio di 4-6, 6-7 (4-7), 6-4, 7-6 (7-3), 7-6 (10-2) dopo una battaglia di 5 . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: Sinner Finale Roland Garros

Finale Coppa Italia a Roma: Sinner, Cremonini e figure storiche in tribuna - Nel suggestivo scenario dello stadio Olimpico di Roma, la finale di Coppa Italia ha acceso l'entusiasmo dei tifosi, con Jannik Sinner e Cesare Cremonini in primo piano.

La finale tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz è la più lunga dell’Era Open al #RolandGarros Superata la finale del 1982 tra Mats Wilander e Guillermo Vilas nel 1982 (4h 42m) Partecipa alla discussione

#RolandGarros Grande sportività di Carlos #Alcaraz nella finale. Il servizio di #Sinner viene dichiarato fuori ma lo spagnolo, sotto di un set, dimostra che era valido Partecipa alla discussione

Sinner si arrende all’epica rimonta di Alcaraz nella finale più lunga di sempre al Roland Garros - Carlos Alcaraz si conferma il re del Roland Garros, vincendo un match epico contro Sinner. Grande rimpianto per l’azzurro che ha avuto tre match point dalla sua parte. fanpage.it scrive

Carlos Alcaraz ha battuto Jannik Sinner e ha vinto il Roland Garros - Il tennista spagnolo Carlos Alcaraz ha vinto il Roland Garros, uno dei tornei di tennis più importanti al mondo, dopo aver battuto in finale Jannik Sinner con una clamorosa rimonta: Sinner aveva vinto ... Come scrive ilpost.it

Roland Garros Atp: tutte - Due gli episodi durante la finale che hanno visto lo spagnolo e l'azzurro ribaltare a loro sfavore le decisioni dell'arbitro ... gazzetta.it scrive