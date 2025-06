Sinner-Alcaraz oggi in finale al Roland Garros a che ora gioca | dove vederla in TV e streaming canale in chiaro

Oggi, domenica 8 giugno, il tennis mondiale si accende con la sfida epica tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz nella finale di Roland Garros. Il match, attesissimo dagli appassionati, inizia alle ore 15 e sarà trasmesso in diretta TV anche in chiaro, per non perdere nemmeno un istante di questa emozionante battaglia. Restate con noi per vivere ogni scambio di questa giornata storica!

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si affrontano oggi, domenica 8 giugno, nella finale del Roland Garros. Il numero 1 e il numero 2 ATP scenderanno in campo alle ore 15. Diretta TV anche in chiaro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

