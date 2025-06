Sinner-Alcaraz oggi Finale Roland Garros 2025 | orario tv programma streaming

Oggi, domenica 8 giugno, il Roland Garros 2025 si accende con la finale più attesa: Sinner contro Alcaraz, un duello epico tra il talento italiano e la stella spagnola. Entrambi pronti a scrivere una nuova pagina di storia sulla terra rossa di Parigi. Chi dominerà il torneo e si laureerà “Re della terra rossa”? Scopri orario, programmazione TV e streaming per non perdere nemmeno un attimo di questa sfida leggendaria.

Oggi, domenica 8 giugno, sarà il giorno della finale del singolare maschile del Roland Garros 2025. Jannik Sinner e lo spagnolo Carlos Alcaraz, n.1 e n.2 del mondo, si affronteranno nella sfida che tutti gli appassionati attendevano per decidere a chi spetterà il titolo di "Re della terra rossa di Parigi". Un confronto di stili dai molteplici significati. Sinner, con grande consistenza, arriva all'appuntamento senza aver perso alcun set nel proprio percorso e dimostrato una solidità straordinaria. Ne è stata una dimostrazione la vittoria in semifinale contro il serbo Novak Djokovic, sconfitto in tre set combattuti.

