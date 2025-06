Sinner-Alcaraz l’ultima sfida del Roland Garros | l’azzurro è il primo italiano in finale dopo Panatta

Sinner e Alcaraz si preparano a scrivere un nuovo capitolo della storia del tennis mondiale con la loro battaglia al Roland Garros. Dopo aver dominato il circuito, questi due giganti si sfidano di nuovo, portando con sé le speranze e l’orgoglio italiani. L’altoatesino, pronto a lasciare il segno, vuole scrivere il suo nome tra i grandi del tennis internazionale. L’appuntamento è per oggi: chi trionferà sul prestigioso palcoscenico parigino?

Esattamente 3 settimane fa, sul Centrale del Foro Italico, a contendersi la finale degli Internazionale d'Italia c'erano Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, ad oggi i numeri 1 e 2 del mondo del tennis internazionale. Oggi sono sempre loro due a scendere in campo a Parigi e in palio c'é il Roland Garros. L'altoatesino vuole assolutamente

