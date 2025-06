Sinner-Alcaraz in finale al Roland Garros | a che ora e dove vederla in TV in chiaro e in streaming

Preparati a vivere un appuntamento imperdibile nel mondo del tennis! La finale di Roland Garros 2025, tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, promette emozioni da brivido e grandi sorprese. Scopri a che ora e dove seguirla in TV in chiaro e streaming, e tuffati nell’atmosfera di questa sfida epica che segnerà un capitolo memorabile dello sport. Il fascino di Parigi ti aspetta: non perdere nemmeno un istante di questa battaglia storica!

Scopri dove vedere in TV e streaming la finale Slam, la rivalità tra i due campioni e l'anteprima con Sara Errani e Jasmine Paolini protagoniste nel doppio femminile. La finale del Roland Garros 2025 promette emozioni straordinarie con lo scontro tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, due giganti del tennis mondiale. Domenica 8 giugno, sul mitico campo Philippe-Chatrier di Parigi, l'italiano e lo spagnolo daranno vita a una partita storica, simbolo di una rivalità destinata a entrare nella leggenda. Ecco come seguirla in Tv in chiaro e streaming. Il bilancio dei precedenti tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz Sarà la quarta finale Slam per Jannik Sinner, che finora ha sempre trionfato all'epilogo di Australian Open (due volte) e US Open. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Sinner-Alcaraz in finale al Roland Garros: a che ora e dove vederla in TV in chiaro e in streaming

