Sinner-Alcaraz finale Roland Garros | Jannik vince il 1 game da 12 minuti Diretta 1-0 | Lo scontro più bello | I 6 consigli di Panatta

Il duello a Parigi tra Alcaraz e il numero uno al mondo promette emozioni indimenticabili: dopo 12 minuti di pura intensità, Jannik si aggiudica il primo game, dando il via a quello che potrebbe essere lo scontro più spettacolare della stagione. Un match decisivo, con i consigli di Panatta e un’attenzione speciale alle sfide passate, che ci tiene col fiato sospeso fino all’ultimo punto. Restate sintonizzati, perché la resa dei conti è solo all’inizio!

Resa dei conti a Parigi fra il numero uno al mondo e il suo rivale, che lo ha battuto a Roma e in tutti gli ultimi 4 precedenti.

In questa notizia si parla di: Sinner Alcaraz Finale Roland

#Jannik #Sinner parla della rivalità con #Carlos #Alcaraz in vista della finale del Roland Garros.

Dalle 15 la finale che tutti sognavano al Roland Garros: Sinner contro Alcaraz. I bookmaker danno per favorito lo spagnolo, che ha vinto gli ultimi quattro scontri diretti, ma l'altoatesino è apparso in gran forma negli ultimi match.

