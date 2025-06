Sinner-Alcaraz finale Roland Garros | Jannik non si arrende fa il break e allunga il match Che lotta al 5 set Live 6-4 7-6 4-6 6-7 6-5

La finale di Roland Garros si infiamma: Alcaraz, il numero uno del mondo, e Jannik Sinner, che non si arrende e lotta con tutte le sue forze. Un match emozionante, ricco di colpi e suspense, che vede Sinner strappare un break importante e allungare il duello fino al quinto set. La resa dei conti a Parigi promette di essere epica, con due grandi campioni pronti a scrivere una nuova pagina di storia del tennis.

Resa dei conti a Parigi fra il numero uno al mondo e il suo rivale, che lo ha battuto a Roma e in tutti gli ultimi 4 precedenti.

Sinner-Alcaraz è diventata ufficialmente la finale PIÙ LUNGA della storia del Roland Garros: superato il record delle 4 ore e 42 minuti della finale del 1982 tra Mats Wilander e Guillermo Vilas. Partecipa alla discussione

#RolandGarros Grande sportività di Carlos #Alcaraz nella finale. Il servizio di #Sinner viene dichiarato fuori ma lo spagnolo, sotto di un set, dimostra che era valido Partecipa alla discussione

