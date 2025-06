Sinner-Alcaraz finale Roland Garros | Jannik ha una palla break nel 4 set ma Carlos si inventa una magia Live 6-4 7-6 4-6 2-2

Il duello epico tra Alcaraz e Sinner a Roland Garros entra nel vivo, con Jannik che conquista una palla break nel quarto set, promettendo scintille. Carlos, però, si supera con una magia inaspettata, ribaltando le sorti del match e portando a casa un successo mozzafiato. La sfida tra il numero uno al mondo e il suo rivale si fa sempre più incandescente, scrivendo un capitolo memorabile nella storia del tennis parigino.

Resa dei conti a Parigi fra il numero uno al mondo e il suo rivale, che lo ha battuto a Roma e in tutti gli ultimi 4 precedenti. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Sinner-Alcaraz, finale Roland Garros: Jannik ha una palla break nel 4° set ma Carlos si inventa una magia Live 6-4, 7-6, 4-6, 2-2

In questa notizia si parla di: Sinner Alcaraz Finale Roland

Sinner rimonta Paul e vola in finale agli Internazionali, super sfida con Alcaraz che ha battuto Musetti - Jannik Sinner supera Tommy Paul in una straordinaria rimonta e conquista la finale degli Internazionali d’Italia 2025.

Agassi pronostica il vincitore del Roland Garros tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. L'ex numero 1 del mondo fa il suo pronostico sulla finale di oggi del secondo Slam dell'anno https://tennisworlditalia.com/tennis/news/Interviste_Tennis/100330/agassi-pronosti Partecipa alla discussione

#Jannik #Sinner parla della rivalità con #Carlos #Alcaraz in vista della finale del Roland Garros. LE SUE PAROLE NEL MIO NUOVO ARTICOLO https://tennisworlditalia.com/tennis/news/Jannik_Sinner/100316/le-parole-di-jannik-sinner-in-vista-della-finale-d Partecipa alla discussione

Sinner-Alcaraz 2-5 nel terzo set. L'azzurro ha vinto i primi due (6-4 7-6) DIRETTA e FOTO della finale del Roland Garros - L'azzurro ha vinto i primi due (6-4 7-6) DIRETTA e FOTO della finale del Roland Garros ... Scrive ansa.it

Roland Garros, in corso la finale Sinner-Alcaraz a Parigi: Jannik vince il primo set - Leggi su Sky TG24 l'articolo Roland Garros, in corso la finale Sinner-Alcaraz a Parigi: Jannik vince il primo set ... Segnala tg24.sky.it

Diretta Live Sinner-Alcaraz finale Roland Garros: Jannik prepara la rivincita, Carlos per difendere il trono - Prima finale storica in un torneo del Grande Slam per Jannik e Alcaraz. Il numero uno al mondo va a caccia del primo titolo a Parigi; l'iberico vuole difendere il trono ... Lo riporta sport.virgilio.it