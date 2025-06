Sinner-Alcaraz finale Roland Garros 2025 | a che ora e dove vederla gratis in diretta

Preparati a vivere un emozionante weekend di tennis con la finale di Roland Garros 2025! Oggi, domenica 8 giugno, le protagoniste italiane Jasmine Paolini e Sara Errani si contendono il titolo nel doppio femminile, mentre Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si sfidano nel singolare, promettendo uno spettacolo indimenticabile. Vuoi sapere a che ora e come seguirla gratis in diretta? Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli!

Gli appassionati di tennis si preparano a vivere una grande giornata con le finali del Roland Garros 2025. Oggi, domenica 8 giugno, nel doppio femminile sono¬†protagoniste le nostre azzurre Jasmine Paolini e Sara Errani, mentre Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si sfideranno nel torneo del singolare. 🔗 Leggi su Today.it ¬© Today.it - Sinner-Alcaraz, finale Roland Garros 2025: a che ora e dove vederla (gratis) in diretta

