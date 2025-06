Sinner-Alcaraz dove vedere in chiaro la finale del Roland-Garros | orario quando giocano precedenti

Se sei appassionato di tennis e non vuoi perdere la spettacolare finale del Roland-Garros tra Sinner e Alcaraz, scopri dove seguire in chiaro questo emozionante match. Ti sveliamo orario, piattaforme e precedenti tra i due campioni, per vivere in prima fila ogni scambio e tifare il tuo beniamino. Preparati a un duello imperdibile che potrebbe entrare nella storia: ecco tutto quello che devi sapere per non perderti neanche un istante.

Sarà ancora una volta Sinner contro Alcaraz. L'italiano e lo spagnolo si affronteranno questo pomeriggio nella finale del Roland-Garros, torneo che vede Carlos campione in carica. Jannik. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Sinner-Alcaraz, dove vedere (in chiaro) la finale del Roland-Garros: orario, quando giocano, precedenti

