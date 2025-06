Sinistra scatenata contro Israele ma l' obiettivo è colpire Meloni

In un panorama di tensioni e polemiche, la sinistra si scaglia contro Israele con un obiettivo preciso: colpire Meloni. Tra cortei cittadini, accuse contro Netanyahu e critiche al governo italiano, si alza il coro di voci discordanti. Le fake news di Rula Jebreal su Gaza alimentano il fuoco della controversia. D'Alema chiede di fermare gli accordi con Tel Aviv, mentre il dibattito si infiamma: quale sarà il futuro di questa intricata vicenda?

