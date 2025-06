Simeone non solo Torino | sull’argentino un altro club di Serie A

Giovanni Simeone, talento argentino in costante crescita, è al centro del mercato di Serie A. Dopo aver lasciato un segno indelebile con Hellas Verona, Genoa e Cagliari, ora il suo nome torna in orbita di un altro club di alta fascia. Con Napoli alla ricerca di un attaccante affidabile, il futuro di Simeone potrebbe riscrivere ancora una volta le sue prospettive in Italia, ponendo le basi per una nuova avventura da protagonista.

Vista la ricerca continua di un nuovo attaccante da parte del Napoli, l’attuale centravanti azzurro Giovanni Simeone è propenso alla partenza per ottenere più tempo di gioco e centralità all’interno di nuovi progetti. Giovanni Simeone è sempre riuscito a mantenere rendimenti importanti in Serie A: oltre alla sensazionale avventura all’ Hellas Verona, il figlio d’arte è riuscito a lasciare il segno anche con le maglie di Genoa, Cagliari e Fiorentina. Alla prima occasione in una big, in maglia Napoli, l’ argentino ha segnato tanti gol pesanti e scritto pagine di storia del club azzurro. Ora, però, potrebbe essere giunto il momento per una nuova avventura. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Simeone, non solo Torino: sull’argentino un altro club di Serie A

In questa notizia si parla di: Simeone Torino Argentino Altro

Simeone al Torino più soldi per portare a Napoli il portiere Milinkovic (La Stampa) - Secondo La Stampa, Diego Simeone potrebbe lasciare il Napoli dopo tre stagioni e approdare al Torino, grazie a un accordo che comprende anche un aumento di budget per portare a Napoli il portiere Milinkovic.

Simeone ragiona sul futuro: possibile l’addio. Torino e Genoa alla finestra (Corsport) "L'argentino, 29 anni, è pronto a partire per trovare continuità altrove. Non mancano le offerte. Un giocatore come lui fa comodo a tanti club" Partecipa alla discussione

Simeone, non solo Torino: sull’argentino un altro club di Serie A - Vista la ricerca continua di un nuovo attaccante da parte del Napoli, l’attuale centravanti azzurro Giovanni Simeone è propenso alla partenza per ottenere più tempo di gioco e centralità all’interno ... Come scrive informazione.it

Simeone ragiona sul futuro: possibile l’addio. Torino e Genoa alla finestra (Corsport) - Giovanni Simeone va verso l'addio al Napoli: sta ragionando sul suo futuro. Possibile il ritorno al Genoa oppure un approdo al Torino ... Scrive ilnapolista.it

Simeone, ci sono Torino e Genoa. Il Napoli fissa il prezzo del Cholito - Giovanni Simeone potrebbe lasciare il Napoli, l'argentino è stato messo sul mercato. Il bomber cerca maggiore spazio dopo tre anni passati in panchina, tre anni comunque ricchi di soddisfazione con du ... Si legge su msn.com