Silvio Baldini, vero simbolo di italianità, sta conquistando il cuore degli italiani con parole sincere e ferme. La sua lezione di rispetto e orgoglio si fa sentire forte sui social, diventando un esempio contro chi disonora i colori azzurri. Con un messaggio chiaro, il tecnico del Pescara invita a riflettere sul valore della maglia e sulla responsabilità di rappresentare il nostro Paese con dignità. È un richiamo che tutti dovremmo ascoltare.

Sui social in queste ore sta diventando un vero e proprio eroe nazionale. Le parole del tecnico del Pescara, Silvio Baldini, sono un pugno nello stomaco di chi con sufficienza indossa la maglia azzurra e raccoglie figuracce in giro per il mondo. "Se l'Italia ha perso 3-0 contro la Norvegia non è il problema se c'è Spalletti, c'è Conte, c'è Lippi, c'è Capello. Il problema è che creano una generazione di persone che non sanno più nemmeno che cos'è la bandiera italiana, che cosa vuol dire indossare la maglia azzurra", ha affermato Baldini, ai microfroni di Rai Sport, al termine della finale dei playoff di serie C conclusa con la vittoria ai rigori degli abruzzesi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Silvio Baldini, un italiano vero: che lezione a chi disonora l'azzurro

