Silhouette low-top suola in gomma leggera accenti colorful Le migliori alleate di stile per l' estate e come si abbinano secondo gli ultimi trend

Eleganza in sneakers: scopri come le silhouette low top con suola in gomma leggera e accenti colorati siano le protagoniste indiscusse dell’estate 2025, unendo stile vintage e comfort moderno. Queste scarpe versatili sono perfette per creare look sofisticati e trendy, ispirandosi ai classici degli anni ’60, ’70 e ’80 ma rivisitati con dettagli attuali. Pronte a conquistare il vostro guardaroba estivo e a portare un tocco di originalità nelle vostre mise?

L ’estate 2025 segna il grande ritorno delle sneakers vintage da donna in pelle bianca con inserti colorati. Mix perfetto tra stile heritage e comfort contemporaneo, queste calzature diventano protagoniste dei look femminili più ricercati della stagione. Ispirate ai modelli storici degli anni ’60, ’70 e ’80. Ma rivisitate con dettagli attuali, sono la scelta ideale per chi ama lo stile sporty-chic con un tocco vintage. Eleganza in sneakers: cinque outfit ricercati da copiare X Complice il dettaglio – colorful a contrasto – che fa la differenza. Dalle strisce Onitsuka cucite a vista, al talloncino azzurro delle Super-Star con lacci grigio ghiaccio, fino al logo Roland-Garros inciso. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Silhouette low-top, suola in gomma leggera, accenti colorful. Le migliori alleate di stile per l'estate, e come si abbinano secondo gli ultimi trend

