Silenzio e rispetto per Mary e Francesco | l’appello della famiglia Campagna ai media dopo l' omicidio-suicidio di Castelvetrano

In un momento di grande dolore e smarrimento, la famiglia Campagna fa appello ai media affinché si adottino silenzio e rispetto per Mary e Francesco. Con una lettera aperta, l’avvocato Lorenzo Rizzuto chiede di trattare questa tragedia con discrezione, evitando spettacolarizzazioni e dettagli non confermati, per onorare la memoria delle vittime e rispettare la loro intimità. È fondamentale che questa vicenda venga affrontata con sensibilità e responsabilità, affinché il dolore non venga ulteriormente insudiciato.

Con una lettera aperta, l'avvocato Lorenzo Rizzuto, legale e portavoce della famiglia Campagna coinvolta nell' omicidio-suicidio di Castelvetrano (Trapani) dei coniugi Mary Bonanno e Francesco Campagna, invita la stampa «a trattare la vicenda con la massima discrezione, evitando la spettacolarizzazione e la diffusione di particolari non essenziali e non accertati, al fine di tutelare la memoria.

