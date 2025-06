Sicurezza stradale continuano gli incontri del ciclo Sentiti al sicuro

La sicurezza stradale è un tema cruciale per il benessere di tutti. Continuano gli incontri del ciclo "Sentiti al sicuro", promossi dall’U.O.C. Psichiatria Distretto Asolo, dedicati a sensibilizzare e informare gli utenti del Servizio. Martedì 3 giugno, la polizia locale di Montebelluna ha partecipato attivamente, condividendo preziosi consigli e strategie per promuovere comportamenti responsabili. Questi momenti di confronto rafforzano il nostro impegno comune nel rendere le strade più sicure per tutti.

In questa notizia si parla di: Sicurezza Continuano Incontri Sentiti

