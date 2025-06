Si votano i referendum Urne aperte per due giorni

Oggi e domani si aprono le urne per cinque importanti referendum abrogativi, un’occasione unica per partecipare attivamente alla vita democratica del nostro Paese. Con le urne aperte dalle 7 alle 23 oggi e dalle 7 alle 15 domani, tutti gli elettori sono chiamati a esprimere la propria opinione su temi fondamentali, dal lavoro alla cittadinanza. Non perdere questa opportunità di far sentire la tua voce: il futuro si costruisce con il voto.

Oggi e domani si vota su cinque referendum abrogativi: quattro incentrati sul lavoro e uno sulla cittadinanza. Quando si vota. Le urne saranno aperte oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Gli elettori dovranno recarsi al seggio indicato sulla tessera elettorale, muniti di un documento d'identità valido. Per chi risiede temporaneamente fuori dal Comune di iscrizione, è stato possibile richiedere entro il 7 maggio di votare in un altro comune. Gli italiani all'estero iscritti all'Aire hanno ricevuto il plico elettorale per il voto per corrispondenza. Chi non lo avesse ricevuto entro il 25 maggio può contattare il consolato per un duplicato.

