Si vota per i referendum su lavoro e cittadinanza | urne aperte in Provincia di Pisa

Si vota per i cruciali referendum su lavoro e cittadinanza, un momento di grande partecipazione democratica che coinvolge tutta la provincia di Pisa. Urne aperte oggi e domani, 8 e 9 giugno, dalle prime ore del mattino fino a sera, offrendo ai cittadini l’opportunità di esprimere il proprio consenso o dissenso sui cinque quesiti abrogativi. I referendum come detto, sono...

Urne aperte oggi e domani, 8 e 9 giugno, a Pisa come nel resto d'Italia, per esprimersi sui cinque referendum abrogativi in materia di lavoro e cittadinanza. Le votazioni si terranno dalle ore 7 alle 23 di oggi, domenica, e dalle ore 7 alle 15 di lunedì 9 giugno.

In questa notizia si parla di: Referendum Lavoro Cittadinanza Urne

I referendum sul lavoro spaccano il Pd. Sensi: "Strumento sbagliato. Partito ostaggio della Cgil? Mondo sindacale è più ampio" - I prossimi referendum sul lavoro stanno creando profonde divisioni nel Partito Democratico. La frattura si amplia, con gli ex renziani che si distaccano dalla linea di Elly Schlein, definendo i referendum uno strumento sbagliato e sostenendo che il partito sia ostaggio della CGIL.

Lavoro e cittadinanza: su cosa si decide e come si vota al referendum 5 i quesiti, 4 sulle tutele sul lavoro e uno sugli stranieri residenti Urne aperte dalla 7 alle 23 e domani dalla 7 alle 15 Necessario raggiungere il quorum del 50% Alessia Guerrieri Partecipa alla discussione

Urne aperte domani e lunedì per i cinque referendum su lavoro e cittadinanza. Si vota domani, domenica, dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. Sarà possibile anche votare solo per uno o alcuni dei quesiti. Qui una veloce guida. Partecipa alla discussione

