Si sente male in piscina a Salò bambino di 2 anni ricoverato al Papa Giovanni

Un drammatico episodio ha scosso la comunità di Salò: un bambino di appena 2 anni ha avuto un improvviso malore in piscina, finendo in gravi condizioni all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. L’incidente, avvenuto nel pomeriggio di sabato 7 giugno, ha visto un rapido intervento di soccorso, con l’intervento dell’elisoccorso. La vicenda solleva ancora una volta l’importanza della massima attenzione e prevenzione in questi momenti delicati.

Bergamo. Un bambino di due anni, colto da malore in piscina a Salò, si trova all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo in gravi condizioni da sabato 7 giugno. L'allarme è scattato nel tardo pomeriggio, quando il piccolo si trovava a bordo vasca: all'improvviso si è sentito male perdendo i sensi. Si è subito attivata la macchina dei soccorsi, dopo l'allarme lanciato dalla madre che si trovava con lui. Sul posto è sopraggiunto anche l'elisoccorso. Una volta stabilizzato, il bambino è stato caricato in elicottero e portato all'ospedale di Bergamo, dove si trova in gravi condizioni.

