Si sente male durante una corsa podistica | portato in codice rosso all' ospedale

Durante una tranquilla domenica di corsa in via Palazzone, Buttapietra, un partecipante ha vissuto momenti di grande paura. All'improvviso, si è sentito male e ha rischiato la vita, venendo trasportato in codice rosso all'ospedale. Un episodio che ci ricorda quanto possa essere imprevedibile la nostra salute e l'importanza di intervenire tempestivamente. La storia di questa corsa si conclude con un messaggio di speranza e attenzione alla nostra sicurezza.

Momenti di grande tensione domenica 8 giugno durante una corsa podistica non competitiva che si stava svolgendo in via Palazzone nel Comune di Buttapietra. In base a quanto riferito dagli operatori del Suem 118, intorno alle ore 12.30 circa, un partecipante sarebbe stato colpito da un arresto.

