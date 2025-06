Si rompe un tubo dell' acqua e cede il manto stradale | riparazione in corso

Una perdita d'acqua improvvisa in via Ruffetta, Tresignana, ha causato un cedimento del manto stradale tra i civici 51-53. Gli operatori di Cadf sono giĂ al lavoro per riparare il danno e ripristinare la sicurezza della strada. Restate aggiornati sulle ultime novitĂ iscrivendovi al canale WhatsApp di FerraraToday e seguiteci per tutte le informazioni in tempo reale.

