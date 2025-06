Sì Patty Pravo e Lazza ni BigMama assolutamente no Baby K – Le recensioni delle nuove uscite della settimana

L’ultima settimana musicale si conferma ricca di novità e sorprese. Da Lazza a Patty Pravo, passando per i Calibro 35, le nuove uscite ci invitano a scoprire nuovi suoni e volti noti inediti. La scena italiana si anima con proposte che spaziano dall’elettronica al classico, dimostrando ancora una volta la vitalità del panorama musicale. E ora, preparatevi: ecco le recensioni delle uscite più interessanti di questa settimana!

Anche questa settimana si chiude con un nutrito carnet di nuove uscite. Cominciamo come sempre dagli album e cominciamo bene. Perché ci è piaciuta la nuova veste data da Lazza al suo Locura; ci ha entusiasmato, come al solito, il nuovo disco dei Calibro 35; ci ha letteralmente esaltato Chiamamifaro e ci hanno convinto anche Bresh e Briga. Anche nella sezione dedicata ai singoli belle sorprese, una su tutte quella di Patty Pravo, alle prese con un brano fuori dal suo solito recinto e affrontato benissimo. Bene Tananai, che fa il Tananai, bene anche Levante, che ritrova quel disimpegno degli inizi. 🔗 Leggi su Open.online

