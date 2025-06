Si inietta l’olio nei bicipiti per renderli più grossi e viene ricoverato d’urgenza in ospedale | l’incidente del Braccio di Ferro russo Kirill Tereshin

L’ambizione di ottenere muscoli impressionanti può portare a scelte estreme e rischiose, come quella di Kirill Tereshin, il “Braccio di Ferro russo”, che si è iniettato olio nei bicipiti per gonfiarli artificialmente. Un gesto audace, ma estremamente pericoloso, che lo ha condotto d’urgenza in ospedale per un intervento chirurgico. Nelle prossime righe, scopriamo i dettagli di questa vicenda e le conseguenze di un’ossessione per il muscolo a qualsiasi costo.

Il 28enne Kirill Tereshin, noto sui social come "Il Braccio di Ferro russo", è stato ricoverato in ospedale dopo essersi iniettato olio nei bicipiti nel tentativo di gonfiarli artificialmente. L'influencer, che ha costruito la sua fama ostentando un fisico da finto culturista, ha subito gravi conseguenze a causa della sua pericolosa pratica. Il culturista è stato ricoverato in ospedale per un intervento chirurgico sulla sua muscolatura. Nelle foto pubblicate sui social, si vedono il suo braccio gonfio e il suo tatuaggio alieno sul petto, mentre è sdraiato su un letto d'ospedale. Tereshin ha dichiarato che l'operazione mira alla rimozione del bicipite, probabilmente a causa di complicazioni dovute all'iniezione di sostanze per aumentare la massa muscolare.

