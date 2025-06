Si fermano le capitali della produzione italiana | fino a 233% in più di cassa integrazione ecco i lavori a rischio

Le capitali della produzione italiana sono in crisi: nel primo trimestre del 2025, i distretti come Brescia, cuore dell’industria pesante, registrano un aumento di 233 mila ore di cassa integrazione, con un tasso che sfiora il 39%. Una situazione allarmante che mette a rischio migliaia di posti di lavoro e richiede interventi concreti per sostenere il settore e il suo futuro.

Un malanno purtroppo assai diffuso: nel primo trimestre del 2025, a cominciare dai più importanti distretti produttivi di Brescia, attuale capitale dell'industria pesante italiana, si torna a soffrire di cassa integrazione. Si attesta al 39 per cento il dato complessivo relativo alle ore.

