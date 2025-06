Si ferisce per evitare una frana boscaiolo soccorso in elicottero

Un gesto di coraggio e determinazione ha segnato oggi le montagne di Udine: un boscaiolo slovacco, per evitare una frana, si è ferito volontariamente. Soccorso tempestivamente da un team specializzato e trasportato d'urgenza in elicottero, dimostra come il valore e la prontezza possano fare la differenza tra vita e morte. Questa vicenda ci ricorda l'importanza della sicurezza in ambienti così pericolosi, sottolineando il ruolo fondamentale dei soccorritori.

Un boscaiolo di origine slovacca è stato soccorso nel pomeriggio di oggi dal personale del soccorso alpino della stazione di Forni di Sopra assieme ai sanitari dell'ambulanza e all'elisoccorso del Suem di Pieve di Cadore sotto Malga Tartoi, in provincia di Udine. L'uomo, impegnato nel tagliare. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Si ferisce per evitare una frana, boscaiolo soccorso in elicottero

