Si è masturbato davanti a me mi chiamava sotto l’effetto di droghe all’alba mi ha fatto avances spinte | Jared Leto accusato di molestie sessuali

Le accuse contro Jared Leto scuotono l'intero mondo dello spettacolo, rivelando un lato oscuro nascosto dietro la facciata di celebrità. Nove donne hanno raccontato esperienze di comportamenti inappropriati, alcune quando erano minorenni, alimentando un dibattito sulla cultura del silenzio e delle responsabilità. Da quello che emerge, questa vicenda mette in discussione non solo la reputazione dell'attore, ma anche il bisogno di una maggiore tutela per le vittime.

Brutta notizia per Jared Leto. L’attore e cantante dei Thirty Seconds to Mars è stato accusato di molestie sessuali da diverse donne. Sabato 7 giugno, Air Mail ha pubblicato un articolo con le interviste a nove donne che affermano che l’artista 53enne si è “comportato in modo inappropriato nei loro confronti, alcune quando erano minorenni “. “È un segreto di Pulcinella da molto tempo”, ha dichiarato una fonte anonima alla testata. Da quello che emerge dalle denunce, Leto è accusato di aver rivolto domande di natura sessuale a una sedicenne, di essere uscito nudo da una stanza di fronte a una diciassettenne e di essersi masturbato davanti a una diciottenne. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Si è masturbato davanti a me, mi chiamava sotto l’effetto di droghe all’alba, mi ha fatto avances spinte”: Jared Leto accusato di molestie sessuali

