si chiude ad aci catena il ciclo culturale con vladimir di prima e il suo il buio delle tre

Si chiude ad Aci Catena il ciclo culturale con Vladimir Di Prima e il suo avvincente "Il buio delle tre". Nel suggestivo scenario della Biblioteca Comunale "Fondo Antico", l’ultimo appuntamento ha regalato al pubblico un’immersione profonda nel mondo dello scrittore e regista catanese. L’iniziativa, voluta per valorizzare la cultura locale e stimolare il dibattito, ha lasciato un segno indelebile, sottolineando ancora una volta l’importanza della promozione culturale nel nostro territorio.

