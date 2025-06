Si butta nel Lago di Garda e non riemerge più | turista di 87 anni muore sotto gli occhi della moglie

Una tragedia sconvolge il Lago di Garda: un turista tedesco di 87 anni scompare tra le acque, mentre il suo volto si infonde di preoccupazione e impotenza sotto gli occhi della moglie. Un momento di relax si trasforma in una drammatica lotta per la vita, lasciando tutti senza parole. La comunità si stringe intorno ai familiari di fronte a questa perdita improvvisa, ricordando quanto sia fragile la vita in questi incantevoli luoghi.

Un turista tedesco 87enne è annegato mentre faceva il bagno nel lago di Garda, a Brenzone, in provincia di Verona. La tragedia si è consumata sotto gli occhi della moglie della vittima, che ha visto il marito immergersi dal pontile dell'hotel dove alloggiavano, e non più riemergere. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Si butta nel Lago di Garda e non riemerge più: turista di 87 anni muore sotto gli occhi della moglie

