Si butta dal 4 piano per scappare dall' incendio | il compagno resta in carcere per omicidio

In un drammatico episodio che ha sconvolto Milano, Michael Pereira, accusato di aver appiccato un incendio e di aver costretto la sua compagna a un gesto estremo, resterà in carcere. La gip Anna Calabi ha accolto la richiesta della pm Maura Ripamonti, confermando la serietà delle accuse e la necessità di garantire la sicurezza dell'indagato. La vicenda evidenzia ancora una volta quanto siano cruciali giustizia e responsabilità in situazioni di emergenza.

Michael Pereira deve rimanere in carcere. Lo ha stabilito la gip di Milano Anna Calabi, che ha accolto la richiesta della pm Maura Ripamonti. L'uomo, che ha 45 anni, è accusato di avere appiccato volontariamente l'incendio che ha costretto la compagna Sueli Leal Barbosa a gettarsi dal quarto. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Si butta dal 4° piano per scappare dall'incendio: il compagno resta in carcere per omicidio

