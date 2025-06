Si allontana in bici da casa e sparisce ricerche in corso per un anziano

L'angoscia avvolge Ferrara: Guido Bassini, 88 anni, è scomparso dopo essersi allontanato in bicicletta da casa. Le ricerche sono in corso da ore, mentre i familiari sperano in un lieto ritrovamento. La comunità si mobilita e i carabinieri invitano tutti a collaborare. La speranza di riabbracciare Guido non si spegne, e ogni gesto può fare la differenza. Restate aggiornati con FerraraToday.

Sono ore di angoscia per i familiari di Guido Bassini. L'uomo di 88 anni, infatti, si è allontanato in bicicletta dalla sua abitazione in via Mortara, nella serata di sabato 7 giugno, senza farvi ritorno.

