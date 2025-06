Sgombero di Vicofaro L’ordinanza del sindaco | Sovraffollamento e pericolo epidemie

Il centro di accoglienza di Vicofaro al centro del dibattito pubblico: l’ordinanza del sindaco Tomasi, motivata da sovraffollamento e rischi di epidemie, ha acceso un acceso confronto tra autorità, cittadini e la comunità locale. Dopo mesi di proteste e incontri ufficiali, si prepara una svolta che potrebbe cambiare il volto della zona. Ma cosa ne sarà del futuro di questa storica realtà?

PISTOIA L’ordinanza di sgombero del centro di accoglienza per migranti di Vicofaro, firmata dal sindaco Tomasi e notificata al parroco don Massimo Biancalani venerdì scorso, è l’ultimo atto di un confronto che ha vissuto una stagione calda in questi mesi, con le manifestazioni del Comitato dei residenti davanti alla Prefettura e alla Diocesi, e con i continui tavoli in prefettura. Un confronto che ha visto anche il coinvolgimento del Ministero dell’Interno, che a febbraio scorso aveva messo a disposizione 70 posti di accoglienza nei centri Cas e nei Sai, con l’obiettivo di decongestionare il centro. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sgombero di Vicofaro. L’ordinanza del sindaco: "Sovraffollamento e pericolo epidemie"

