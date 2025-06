Sfondano il vetro all' auto del sindaco e rubano l' incasso della sagra Mattonaia | spariti 10mila euro

Una notte di festa si trasforma in un incubo per il sindaco di San Dorligo della Valle, Alessandro Coretti, quando due sconosciuti sfondano il vetro dell’auto e si portano via circa 10mila euro dell’incasso della Sagra di Mattonaia. Un colpo violento che ha lasciato tutti scioccati, evidenziando come anche eventi di gioia possano essere vittime di atti criminali. La speranza ora è che le indagini portino presto a fare giustizia.

Brutta sorpresa alla fine della sagra di Mattonaia: due sconosciuti rubano al sindaco di San Dorligo della ValleDolina tutto l'incasso della serata, un totale stimato in circa 10mila euro. La chiamata ai carabinieri da parte del primo cittadino Alessandro Coretti è arrivata alle 00:20 circa di. 🔗 Leggi su Triesteprima.it © Triesteprima.it - Sfondano il vetro all'auto del sindaco e rubano l'incasso della sagra Mattonaia: spariti 10mila euro

