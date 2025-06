Sfide del Torneo dei Rioni Passione e calcio di qualità

Il Torneo dei Rioni è più di una semplice competizione: è un’esplosione di passione, talento e spirito di squadra che unisce le comunità in un clima di sano agonismo. Nel 2024, i Rossi di Santa Trinita hanno conquistato il primo titolo, battendo agli shootout gli Azzurri di Santa Maria in una finale emozionante. Ora, i campioni in carica si preparano a difendere il trono nella seconda edizione, alimentando l’attesa per un torneo ricco di passione e grandi sfide.

Nel 2024 furono i Rossi di Santa Trinita ad aggiudicarsi la prima edizione del "Torneo dei Rioni" di calcio, battendo ai rigori gli Azzurri di Santa Maria al termine di una gara avvincente e nel combattuta. E i campioni in carica (che sfideranno tra l’altro i montemurlesi del Rione Popolesco nell’inedita "Supercoppa Provinciale Pratese" in programma il prossimo venerdì al Nelli di Montemurlo, ndr) proveranno a mantenere il titolo nella seconda edizione della kermesse che vede sfidarsi sul terreno di gioco i Rioni della Palla Grossa. E che partirà fra circa due settimane, considerando che proprio nelle scorse ore sono stati resi noti gli abbinamenti e i campi sportivi che ospiteranno le partite. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sfide del Torneo dei Rioni. Passione e calcio di qualità

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Rioni Torneo Calcio Sfide

Tutto pronto per il Torneo dei Rioni - Tutto è pronto per l'attesissimo Torneo dei Rioni a Cerreto Guidi! Non si tratta solo di sport, ma di un'importante occasione di condivisione e socialità tra i partecipanti.

Sfide del Torneo dei Rioni. Passione e calcio di qualità - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... Segnala msn.com

Torneo dei Rioni 2025: Montecatini Terme pronta per la sfida calcistica - Dal 5 al 30 giugno, squadre dei Rioni si sfidano a Montecatini Terme per il titolo 2025. Eventi social e premi speciali. Segnala msn.com

Vittorie per Gialli e Blu nella prima serata del torneo dei Rioni di Montecatini - Risultati e aggiornamenti sul torneo dei Rioni di Montecatini: Sordi lancia i Gialli, vittoria pirotecnica per i Blu contro i Bianchi 5 GIUGNO La 1° giornata dei rioni di Montecatini 2025 si apre con ... Scrive pistoiasport.com

Finalmente il Torneo dei Rioni