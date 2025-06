Sfida affluenza per i 5 referendum Comunali il Pd punta sulle primarie

Milanesi pronti a sfidare l'affluenza per i cinque referendum comunali di oggi e domani, tra battaglie su lavoro e cittadinanza. Il centrosinistra, con il PD che punta sulle primarie, si prepara alle sfide politiche del futuro mentre la cittĂ si divide tra le urne e le strategie in vista delle elezioni del 2027. Per la consultazione, chiamati a decidere un cambiamento epocale, sono chiamati tutti i cittadini interessati a plasmare il loro domani.

Appuntamenti politici imminenti e scenari futuri. La politica milanese si divide tra i referendum su lavoro e cittadinanza agli stranieri in programma oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15 e le strategie del centrosinistra in vista delle elezioni comunali del 2027. Per la consultazione che punta a modificare radicalmente il Jobs Act di renziana memoria e a dimezzare da 10 a 5 gli anni per ottenere la cittadinanza italiana sono chiamati alle urne 1.044.439 milanesi (546.192 femmine e 498.247 maschi). I neodiciottenni che potranno votare per la prima volta sono 11.365 (5.578 femmine e 5.787 maschi).

