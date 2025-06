Settimana di lavori in A1 chiudono Modena Sud e lo svincolo verso il Brennero

Preparatevi a qualche disagio sulla rete autostradale questa settimana: moduli di intervento e lavori programmati influenzeranno il traffico, con chiusure importanti sulla A1 Milano-Napoli e sulla modalità di accesso a Modena Sud. Per garantire la sicurezza, i caselli di Modena Sud resteranno chiusi in orario notturno nei giorni dal 9 al 12 giugno. Ecco tutto quello che dovete sapere per pianificare al meglio i vostri spostamenti.

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione del ponte sul fiume Panaro, saà ecessario chiudere il casello di Modena Sud per quattro notti. Il provvedimento riguarda lunedì 9, martedì 10, mercoledì 11 e giovedì 12 giugno, con orario 21:00-5:00: sarà chiusa la. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Settimana di lavori in A1, chiudono Modena Sud e lo svincolo verso il Brennero

