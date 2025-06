Servizio di trasporto sanitario speciale per i residenti dell’exclave

Finalmente, i cittadini dell’exclave potranno contare su un servizio di trasporto sanitario speciale, pensato per garantire loro accesso alle cure essenziali presso gli ospedali della provincia di Como. Con un investimento di quasi 5mila euro, l’amministrazione comunale si impegna a rendere più accessibile il percorso di chi ha bisogno di trattamenti urgenti, spesso ostacolati dalla distanza e dalle difficoltà logistiche. Un passo importante verso una comunità più inclusiva e attenta alle esigenze di tutti.

Finalmente i cittadini bisognosi dell’exclave potranno raggiungere gli ospedali della provincia di Como e farsi curare grazie a un servizio di trasporto sanitario disposto dall’amministrazione comunale. Allo scopo sono stati stanziati quasi 5mila euro destinati al trasporto degli abitanti che versano in uno stato di necessità e sono affetti da particolari patologie che rendono necessari trattamenti sanitari "che per la loro natura sono personalizzate e articolate, sia come luoghi da raggiungere che come orari di frequenza". In paese non esistono centri ospedalieri e per questo gli abitanti di Campione sono costretti a curarsi in Svizzera, nelle cliniche della vicina Lugano, oppure andare oltreconfine negli ospedali comaschi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Servizio di trasporto sanitario speciale per i residenti dell’exclave

