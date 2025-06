servirebbe spazio per il mondo corse

Immergersi nel mondo delle corse significa vivere passione, tecnologia e design senza compromessi. Samuele Mondicci, visitatore da Imola, esprime il suo entusiasmo per questa esperienza imperdibile, sottolineando quanto ogni auto e ogni attività siano un'occasione unica di scoperta. Se anche tu desideri immergerti in questo universo affascinante, preparati a lasciarti coinvolgere da emozioni intense e innovazioni sorprendenti: il mondo delle corse ti aspetta!

"Quello che mi interessa dei motori va dalla tecnica costruttiva fino al design esterno ", ha affermato Samuele Mondicci, visitatore proveniente da Imola. "Sono qui solo per il fine settimana, ma anche quest’anno non potevo saltare l’appuntamento. Non saprei nemmeno definire quale sia per me lo stand migliore, ma le auto sono tutte bellissime. Sto aspettando, infatti, di poter partecipare a qualche attività: ho notato che in alcune postazioni c’è la possibilità di salire sulle auto e alcuni esperti danno dimostrazioni ed indicazioni. Ci sono vari workshop e simulazioni. Mi piacerebbe magari che ci fosse un po’ più di attenzione per il mondo delle corse oltre che per le auto di strada. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it