Sermoneta celebra i 79 anni della Repubblica e consegna la Costituzione ai giovani che compiranno 18anni

In occasione dei 79 anni dalla nascita della Repubblica Italiana, Sermoneta rende omaggio alla nostra storia con un gesto simbolico e significativo. L’amministrazione comunale, guidata dal consigliere Roberto Paolo Calvani, ha consegnato una copia della Costituzione ai giovani che presto compiranno 18 anni, rafforzando il loro senso di appartenenza e responsabilità . Un momento che unisce passato e futuro, ricordando i valori fondamentali su cui si fonda la nostra nazione, e che sicuramente lascerà un segno indelebile nei cuori dei giovani cittadini.

A 79 anni dal referendum che portò l’italia a scegliere la Repubblica, e che per la prima volta diede la possibilità alle donne di votare, l’amministrazione comunale di Sermoneta, con il consigliere delegato Roberto Paolo Calvani, ha voluto donare una copia della Costituzione italiana ai giovani. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Sermoneta celebra i 79 anni della Repubblica e consegna la Costituzione ai giovani che compiranno 18anni

In questa notizia si parla di: Sermoneta Anni Repubblica Costituzione

Tag: 79anni costituzione - A 79 anni dal referendum del 1946 che portò l’Italia a scegliere la Repubblica e segnò il primo voto per le donne, Sermoneta ha... LatinaCorriere.it è la tua fonte di informazioni più completa e veloc ... Secondo latinacorriere.it

Festa della Repubblica, Mattarella: "Celebriamo i 79 anni della nostra ambiziosa Costituzione" - Roma, 01 giugno 2025 "Domani, 2 giugno, si celebra la nascita della nostra Repubblica, frutto di una scelta di pace, di libertà, di indipendenza, all'insegna del ripudio della violenza tra le nazioni. Da msn.com

Festa Repubblica: attuare la Costituzione - Festa della Repubblica, per fortuna. Perché uno spazio per celebrare le istituzioni, in fin dei conti, può essere provvidenziale, soprattutto di questi tempi. A patto di saperlo utilizzare. Anche se s ... Come scrive toscanaoggi.it