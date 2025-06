Serie C | Pro Patria Inter U23 e Milan Futuro in attesa di riammissioni e ripescaggi

La Serie C si prepara a una fase cruciale, tra ammissioni, ripescaggi e incertezze che tengono con il fiato sospeso tifosi e club. Dopo un’altra settimana di tensioni e decisioni decisive, le speranze delle tre squadre lombarde – Pro Patria, Inter U23 e Milan Futuro – di ritrovare il palcoscenico sono più vive che mai. Tutto si deciderà entro il 13 giugno, quando la Covisoc annuncerà i verdetti definitivi.

Richieste di ammissione accettate, fallimenti societari dichiarati, situazioni in bilico che saranno valutate dalla Covisoc entro il 13 giugno e, infine, anche le speranze per tre squadre lombarde - vale a dire Pro Patria, Inter U23 e Milan Futuro - di poter usufruire di riammissioni e ripescaggi. Dopo il caos infinito vissuto nell'ultima settimana e il termine per iscriversi al prossimo campionato scaduto alla mezzanotte di ieri, la Serie C inizia a fare la conta per raggiungere la quota delle 60 squadre che disputeranno la stagione 202526. Una cosa è certa: solo 57 club degli aventi diritto hanno completato l'iscrizione.

In questa notizia si parla di: Serie C Pro Patria Inter U23 Milan Futuro Attesa Riammissioni Ripescaggi

