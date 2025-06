Serie C Pescara clamorosamente promosso | Plizzari da infortunato para tre rigori!

Il Pescara torna in Serie B dopo quattro lunghi anni, trascinato da un'impresa leggendaria: Plizzari, infortunato, para tre rigori decisivi nella finale di ritorno contro la Ternana. Un trionfo che scrive una pagina memorabile nella storia del club e che dimostra come il cuore e la determinazione possano superare ogni ostacolo. La vittoria del Delfino rappresenta molto più di una promozione: è un trionfo di passione e resilienza.

Il Pescara scrive la storia e dopo quattro anni ritrova la Serie B grazie ad uno strepitoso Alessandro Plizzari Il Pescara è in Serie B ed è clamoroso quanto accaduto nella finale di ritorno dei playoff di Serie C contro la  Ternana con i biancazzurri. All’andata il Delfino hanno vinto 1-0 grazie alla rete di Letizia mentre nel secondo round gli umbri erano riusciti con lo stesso identico risultato a portare. il match ai tempi supplementari. A rendere leggendaria questa serata per il Pescara è ciò che è accaduto nella metà del secondo tempo supplementare quando Alessandro Plizzari, portiere dei padroni di casa, si è fatto male in seguito all’ennesima miracolo della serata. 🔗 Leggi su Sportface.it

