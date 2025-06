Serie C | Lucchese fuori Spal a rischio esclusione per documentazione incompleta

La corsa verso il campionato di Serie C si fa sempre più incerta, con la Lucchese ormai fuori dai giochi a causa di documentazione incompleta, e la Spal a rischio esclusione per le stesse ragioni. Il termine ultimo del 6 giugno ha evidenziato le difficoltà di alcune squadre storiche, aprendo uno scenario di incertezza e tensione. Resta da capire quali ulteriori sviluppi porteranno queste vicende nel panorama calcistico italiano.

È scaduto alla mezzanotte del 6 giugno il termine ultimo per presentare le domande per l’iscrizione al prossimo campionato di serie C. Del girone dell’Arezzo non faranno più parte Lucchese (mancata iscrizione) e quasi certamente Spal. Se il fallimento dei toscani era ormai nei fatti da diverse settimane, anche per gli estensi si profila l’esclusione dalla prossima Lega Pro. A quanto pare, infatti, la proprietà dell’americano Tacopina avrebbe depositato la domanda proprio in extremis, ma in maniera incompleta. Non sarebbero state saldate le pendenze (stipendi compresi) propedeutici al via libera. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Serie C: Lucchese fuori, Spal a rischio esclusione per documentazione incompleta

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Serie Lucchese Spal Esclusione

Serie C, ritorno playout: Milan Futuro in D, il Foggia batte il Messina e si salva, restano in C anche la Spal e la Lucchese - Sono in corso i playout di Serie C con le sfide di ritorno di sabato 17 maggio 2025. Il Foggia supera il Messina e si salva, mentre Spal e Lucchese conquistano la permanenza in terza serie.

Serie C: Lucchese fuori, Spal a rischio esclusione per documentazione incompleta - Del girone dell’Arezzo non faranno più parte Lucchese (mancata iscrizione) e quasi certamente Spal. Se il fallimento dei toscani era ormai nei fatti da diverse settimane, anche per gli estensi si ... Lo riporta msn.com

Serie C: Quattro club a rischio esclusione, Lucchese già fuori - Termini scaduti per l'iscrizione in Serie C: Lucchese fuori, Triestina, Spal e Brescia in bilico. Decisioni attese dalla Federazione. Come scrive lanazione.it

Grifo, l’iscrizione cambia il girone. Fuori Lucchese e Spal, salve ai playout - Il Perugia ha presentato regolare domanda di iscrizione, seguendo alla lettera tutte le richieste della Lega Pro. Ora i dossier presentati dal Grifo e dalle altre squadre passano al vaglio della Co.Vi ... Lo riporta msn.com

Lucchese - Spal 2-3 | Gli Highlights