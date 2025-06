Serena Enardu dopo le nozze saltate con Pago | Periodo che mi scombussola

Serena Enardu attraversa un momento di grande turbolenza, a pochi mesi dalla fine del suo rapporto con Pago e dall’annullamento delle nozze. Nelle stories di Instagram, ha condiviso come questo periodo le abbia profondamente “scombussolata”, rivelando i sentimenti che si celano dietro la sua apparenza forte. Dopo l’ospitata di Pago a La Volta Buona, Serena ha scelto di aprirsi, offrendo uno sguardo sincero sulla sua evoluzione personale. È un percorso di rinascita che promette di portarla verso nuovi orizzonti.

Un periodo di certo non facile per Serena Enardu, a quasi un mese dall’ufficializzazione della rottura con Pago e relativo matrimonio annullato: su Instagram, nelle stories, dopo aver lanciato un box di domande, ha parlato del periodo che la “scombussola”. Ed è stata lei a chiarire la rottura, poco tempo dopo l’ospitata di Pago a La Volta Buona, il programma condotto da Caterina Balivo. Serena Enardu, il periodo da “disastro costruttivo” dopo la rottura con Pago. Il matrimonio era stato confermato a Verissimo: Serena Enardu e Pago dovevano convolare a nozze. Una proposta televisiva, proprio nel salotto di Silvia Toffanin, aveva confermato la volontà della coppia di impegnarsi reciprocamente “per sempre”. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Serena Enardu dopo le nozze saltate con Pago: “Periodo che mi scombussola”

