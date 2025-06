Seregno ospita la Coppa Italia di pattinaggio | trionfo per lo Skating Club Albinea

Seregno si conferma la capitale europea dello sport 2025, accogliendo con entusiasmo la Coppa Italia di pattinaggio. Tra performance mozzafiato e grinta sfrenata, le società reggiane si sono distinte, portando a casa numerosi podi su un totale di 110 gruppi. In particolare, lo Skating Club Albinea, guidato dal presidente Gianluca Silingardi e dalla coach Giovanna Galuppo, conquista una prestigiosa doppietta, dimostrando ancora una volta il talento e la passione che animano il pattinaggio italiano.

A Seregno, nel quadro delle manifestazioni di " Seregno, capitale europea dello sport 2025 ", si è disputata la Coppa Italia per i gruppi show and precision di pattinaggio a rotelle. Presenti le tre società reggiane principali che portano a casa diversi podi, su un totale di 110 gruppi presenti tra tutte le categorie. Lo Skating Club Albinea del presidente Gianluca Silingardi e del tecnico Giovanna Galuppo centra una prestigiosa doppietta, portando sul podio più alto sia la squadra delle super giovani Small Sincro, sia la formazione più esperta della Sincro Senior (foto). Passano gli anni, dunque, ma non l’impegno di una società che guarda al passato con grande soddisfazione per i titoli ottenuti, ma soprattutto al futuro con un vivaio sempre attivo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it