Serbia-Andorra | le probabili formazioni

Martedì 10 giugno 2025, il Gradski stadion di Dubocica ospiterà uno scontro cruciale tra Serbia e Andorra, valido per la quarta giornata del gruppo K di qualificazione ai Mondiali 2026. I padroni di casa, obbligati a vincere, si preparano a dare battaglia contro la Cenerentola del torneo, sperando di riscattare le recenti difficoltà e mantenere vive le speranze di qualificazione. Ma quali saranno le probabili formazioni e le strategie adottate? Scopriamolo insieme.

Gara valida per la quarta giornata del gruppo K di qualificazione ai Mondiali 2026. I padroni di casa non possono fallire contro la Cenerentola del torneo. Serbia-Andorra si giocherà martedì 10 giugno 2025 alle ore presso il Gradski stadion di Dubocica. SERBIA-ANDORRA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Sarà difficile per I serbi raggiungere il primo posto che sembra ormai appannaggio dell'Inghilterra. La Nazionale di Stojkovic proverà ad acciuffare almeno il secondo posto che porta ai playoff. Andorra ha ottenuto tre sconfitte nelle ultime tre contro Inghilterra, Lettonia ed Albania. Ma è chiaro che la Nazionale di Alvarez non ha nessuna chance di qualificazione e vorrà almeno limitare i danni.

