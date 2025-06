sentanza al roland garros sinner perde il primato

Quando il tabellone del Roland Garros è stato sorteggiato, molti speravano in un remake epico tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Ora, quell'aspettativa si realizza: i due protagonisti più forti del circuito si affronteranno in finale a Parigi, confermando ancora una volta perché sono i veri padroni del tennis mondiale. Carlos Alcaraz ha superato l’ostacolo Lorenzo ...

Quando il tabellone del Roland Garros è stato sorteggiato, in molti speravano che Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si sarebbero incontrati di nuovo per una finale leggendaria. E alla fine.così sarà: i due giocatori più forti del momento si sfideranno per il titolo a Parigi, al termine di un percorso che ha mostrato chiaramente, ancora una volta, perché sono loro a dettare legge nel tennis mondiale. Carlos Alcaraz ha superato l’ostacolo Lorenzo Musetti in una semifinale in cui ha dovuto fare ricorso a tutto il suo repertorio fisico e tecnico. Nei primi due set l’italiano ha messo in seria difficoltà il murciano, comandando gli scambi con aggressività e coraggio. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com